Грузія відмовилась прийняти літак із казахстанськими футболістами через санкції ЄС

Грузія напередодні відмовила у посадці чартерному літаку, якими летіли футболісти казахстанського клубу "Актобе", який мав прибути на матч у рамках розіграшу Ліги конференцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Агентство цивільної авіації Грузії.

Як пояснюють, Грузія не прийняла рейс із футбольним клубом "Актобе", оскільки його здійснювала російська авіакомпанія UVT AERO, яка перебуває під санкціями та входить до чорного списку ЄС.

Крім того, обмеження виробника накладено на літак, який виконував політ. Із цих причин Агентство цивільної авіації Грузії не видавало дозвіл на рейс.

За новою заявкою рейс виконуватиме авіакомпанія із Казахстану SCAT Airlines, яка отримала дозвіл агентства.

Рейс приземлиться в міжнародному аеропорту Кутаїсі у четвер о 08:45.

Варто зазначити, що сама Грузія не приєднується до західних санкцій проти Росії, а також відновила пряме авіасполучення з РФ.

Цієї весни Грузія дозволила трьом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до Росії, зокрема й тим, що обслуговували польоти до анексованого Криму.

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