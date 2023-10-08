Євроінституції підняли прапор Ізраїлю на знак солідарності

Біля будівель Європейського парламенту в Страсбурзі та Європейської комісії в Брюсселі в неділю вивісили прапор Ізраїлю, який напередодні зазнав атаки терористичного угруповання ХАМАС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інституції написали в соцмережах.

В офіційному акаунті Європейської комісії у Twitter (X) з’явилось фото прапора Ізраїлю, який майорить біля її будівлі в Брюсселі.

"Терористи ХАМАС завдали удару в саме серце Ізраїлю, захопивши і вбивши невинних жінок і дітей. Ми глибоко сумуємо за жертвами цих руйнівних нападів", – написали в Єврокомісії.

Today, the Israeli flag flies high in front of our headquarters in Brussels.



Hamas terrorists have struck at the heart of Israel capturing and killing innocent women and children.



We deeply mourn the victims of these devastating attacks. pic.twitter.com/YZWqdXowGV — European Commission (@EU_Commission) October 8, 2023

Президентка Європарламенту Роберта Метсола також опублікувала фото будівлі Європарламенту з підписом: "Солідарність із Ізраїлем".

Flying the flag at the European Parliament.



Solidarity with Israel 🇪🇺🇮🇱 pic.twitter.com/jnE8aGKlxl — Roberta Metsola (@EP_President) October 8, 2023

Також ізраїльський прапор підняли зовнішньополітичні установи деяких європейських держав. Його проєціювали на Бранденбурзькі ворота в Берліні напередодні ввечері, а в неділю кольорами прапора Ізраїлю також підсвітять Ейфелеву вежу в Парижі.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.

Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні.