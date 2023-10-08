Євроінституції підняли прапор Ізраїлю на знак солідарності
Неділя, 8 жовтня 2023, 15:45
Біля будівель Європейського парламенту в Страсбурзі та Європейської комісії в Брюсселі в неділю вивісили прапор Ізраїлю, який напередодні зазнав атаки терористичного угруповання ХАМАС.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", інституції написали в соцмережах.
В офіційному акаунті Європейської комісії у Twitter (X) з’явилось фото прапора Ізраїлю, який майорить біля її будівлі в Брюсселі.
"Терористи ХАМАС завдали удару в саме серце Ізраїлю, захопивши і вбивши невинних жінок і дітей. Ми глибоко сумуємо за жертвами цих руйнівних нападів", – написали в Єврокомісії.
Today, the Israeli flag flies high in front of our headquarters in Brussels.— European Commission (@EU_Commission) October 8, 2023
Hamas terrorists have struck at the heart of Israel capturing and killing innocent women and children.
We deeply mourn the victims of these devastating attacks. pic.twitter.com/YZWqdXowGV
Президентка Європарламенту Роберта Метсола також опублікувала фото будівлі Європарламенту з підписом: "Солідарність із Ізраїлем".
Flying the flag at the European Parliament.— Roberta Metsola (@EP_President) October 8, 2023
Solidarity with Israel 🇪🇺🇮🇱 pic.twitter.com/jnE8aGKlxl
Також ізраїльський прапор підняли зовнішньополітичні установи деяких європейських держав. Його проєціювали на Бранденбурзькі ворота в Берліні напередодні ввечері, а в неділю кольорами прапора Ізраїлю також підсвітять Ейфелеву вежу в Парижі.
Slovakia 🇸🇰 stands with Israel 🇮🇱 @IsraelMFA pic.twitter.com/W0AQ0aeVlg— Slovakia MFA 🇸🇰 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@SlovakiaMFA) October 8, 2023
Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.
Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.
Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні.