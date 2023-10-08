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Євроінституції підняли прапор Ізраїлю на знак солідарності

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Неділя, 8 жовтня 2023, 15:45

Біля будівель Європейського парламенту в Страсбурзі та Європейської комісії в Брюсселі в неділю вивісили прапор Ізраїлю, який напередодні зазнав атаки терористичного угруповання ХАМАС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інституції написали в соцмережах.

В офіційному акаунті Європейської комісії у Twitter (X) з’явилось фото прапора Ізраїлю, який майорить біля її будівлі в Брюсселі.

"Терористи ХАМАС завдали удару в саме серце Ізраїлю, захопивши і вбивши невинних жінок і дітей. Ми глибоко сумуємо за жертвами цих руйнівних нападів", – написали в Єврокомісії.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола також опублікувала фото будівлі Європарламенту з підписом: "Солідарність із Ізраїлем".

Також ізраїльський прапор підняли зовнішньополітичні установи деяких європейських держав. Його проєціювали на Бранденбурзькі ворота в Берліні напередодні ввечері, а в неділю кольорами прапора Ізраїлю також підсвітять Ейфелеву вежу в Парижі.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.

Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні.

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Близький Схід