Євроінституції підняли прапор Ізраїлю на знак солідарності

Біля будівель Європейського парламенту в Страсбурзі та Європейської комісії в Брюсселі в неділю вивісили прапор Ізраїлю, який напередодні зазнав атаки терористичного угруповання ХАМАС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інституції написали в соцмережах.

В офіційному акаунті Європейської комісії у Twitter (X) з’явилось фото прапора Ізраїлю, який майорить біля її будівлі в Брюсселі.

"Терористи ХАМАС завдали удару в саме серце Ізраїлю, захопивши і вбивши невинних жінок і дітей. Ми глибоко сумуємо за жертвами цих руйнівних нападів", – написали в Єврокомісії.

Today, the Israeli flag flies high in front of our headquarters in Brussels.



Hamas terrorists have struck at the heart of Israel capturing and killing innocent women and children.



We deeply mourn the victims of these devastating attacks. pic.twitter.com/YZWqdXowGV