Рада ЄС схвалила нові правила для сприяння спільним оборонним закупівлям

Рада Європейського Союзу схвалила постанову, що запроваджує інструмент для посилення європейського оборонпрому через спільні закупівлі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі.

Новий інструмент зі скороченою назвою EDIRPA і бюджетом 300 млн євро створює стимули для співпраці в оборонних закупівлях між країнами-членами ЄС.

Серед іншого, він передбачає часткове відшкодування з коштів ЄС країнам, які здійснили спільні закупівлі у консорціумі щонайменш трьох країн-членів.

EDIRPA має підвищити конкурентоздатність і ефективність європейського ОПК, прискорюючи пристосування індустрії до структурних змін і відкриваючи ланцюжки постачання для транскордонної співпраці всередині союзу.

Передбачається, що управлінські структури підрядників і субпідрядників мають розташовуватися у ЄС або асоційованій країні та не можуть контролюватися з неасоційованої третьої країни. На додачу, щонайменш 65% компонентів кінцевої продукції мають походити з ЄС або асоційованої країни.

Дана пропозиція Єврокомісії з’явилася у липні 2022 року, після того, як на неформальній зустрічі у Версалі в березні 2022 року лідери ЄС вирішили нарощувати оборонні спроможності європейських держав і погодилися, що країни-члени мають суттєво наростити витрати на оборону і подбати про стимулювання європейського ОПК та інновацій у цій сфері.

У червні цього року позиції щодо майбутнього акту погодили між собою Рада ЄС і Європарламент.

Правила, передбачені EDIRPA, почнуть діяти з дня, наступного після публікації акту в Офіційному журналі ЄС.