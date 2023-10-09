Совет ЕС одобрил новые правила для содействия совместным оборонным закупкам
Совет Европейского Союза одобрил постановление, вводящее инструмент для усиления европейского оборонпрома через совместные закупки.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе.
Новый инструмент с сокращенным названием EDIRPA и бюджетом 300 млн евро создает стимулы для сотрудничества в оборонных закупках между странами-членами ЕС.
Среди прочего, он предусматривает частичное возмещение из средств ЕС странам, которые осуществили совместные закупки в консорциуме не менее трех стран-членов.
EDIRPA должна повысить конкурентоспособность и эффективность европейского ОПК, ускоряя приспособление индустрии к структурным изменениям и открывая цепочки поставок для трансграничного сотрудничества внутри союза.
Предполагается, что управленческие структуры подрядчиков и субподрядчиков должны располагаться в ЕС или ассоциированной стране и не могут контролироваться из неассоциированной третьей страны. В дополнение, не менее 65% компонентов конечной продукции должны происходить из ЕС или ассоциированной страны.
Данное предложение Еврокомиссии появилось в июле 2022 года, после того, как на неформальной встрече в Версале в марте 2022 года лидеры ЕС решили наращивать оборонные возможности европейских государств и согласились, что страны-члены должны существенно нарастить расходы на оборону и позаботиться о стимулировании европейского ОПК и инноваций в этой сфере.
В июне этого года позиции по будущему акту согласовали между собой Совет ЕС и Европарламент.
Правила, предусмотренные EDIRPA, начнут действовать со дня, следующего после публикации акта в Официальном журнале ЕС.