В Сенате США обещают "убить" законопроект о помощи Израилю отдельно от Украины

Во вторник американские сенаторы от обеих партий выразили сомнения относительно плана республиканцев Палаты представителей предоставить 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю отдельно от поддержки Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В понедельник республиканцы Палаты представителей Конгресса США в рамках первой важной законодательной инициативы нового спикера Майка Джонсона представили отдельный законопроект о дополнительных расходах только для Израиля.

Проект представили вопреки просьбе президента Джо Байдена о выделении 106 миллиардов долларов, которые бы включали помощь Израилю и Украине, финансирование для усиления конкуренции с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, а также безопасность на границе США с Мексикой.

Республиканцы имеют большинство в Палате представителей (221 против 212 голосов), но соратники Байдена, демократы, контролируют Сенат (51-49). Чтобы стать законом, законопроект должен пройти и Палату представителей, и Сенат, а также быть подписанным Байденом.

Ведущий демократ Сената заявил, что республиканский законопроект будет "мертвым" по прибытии в верхнюю палату, даже если он пройдет Палату представителей.

"Суть в том, что это несерьезное предложение", – сказал журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

У Байдена тоже дали понять, что президент наложит вето на такой законопроект, если он попадет на его стол.

"Этот законопроект плох для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности", – заявили в административно-бюджетном управлении Белого дома.

Сенатор Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате, сказал, что он считает, что все четыре вопроса требуют решения.

"Мы должны рассмотреть все эти четыре вопроса, все четыре – Украина, Израиль, Тайвань и граница", – сказал Макконнелл.

Государственный секретарь Энтони Блинкен встретился с Джонсоном во вторник после того, как дал показания в Сенате. Во время слушаний Блинкен и министр обороны Ллойд Остин заявили, что Украина нуждается в дальнейшей помощи США для победы в борьбе с российскими оккупантами.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер сообщил, что они обсудили вопросы, включая просьбу Байдена о поддержке Украины и Израиля.

Ожидается, что республиканцы примут законопроект в Палате представителей уже на этой неделе.