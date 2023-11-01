Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Казахстану в середу в рамках першого етапу своєї поїздки до країн Центральної Азії, висловивши комплімент країні за відмову стати на бік Росії у її агресивній війні проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

На зустрічі з казахським президентом Касимом-Жомартом Токаєвим Макрон сказав, що дві країни підписали ділові угоди, включаючи декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних і рідкісних металів.

"Я у жодному разі не недооцінюю геополітичні труднощі, тиск... який дехто може чинити на вас", – сказав Макрон Токаєву, який назвав візит "історичним".

"Франція цінує... шлях, яким ви йдете для своєї країни, відмовляючись бути васалом будь-якої влади та прагнучи будувати численні та збалансовані відносини з різними країнами", – додав він.

Росія висловила стурбованість зростанням дипломатичної активності Заходу в колишніх радянських країнах Центральної Азії.

У той час як у середу речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Казахстан як суверенна держава вільний розвивати зв’язки з будь-якими країнами, міністр закордонних справ Сергєй Лавров заявляв раніше, що Захід намагається відтягнути від РФ "сусідів, друзів і союзників".

Казахстан, а також Узбекистан, який наступним відвідає Макрон, відмовилися визнати анексію Росією українських територій і пообіцяли дотримуватися санкцій Заходу проти Москви, водночас називаючи як Росію, так і західні країни, своїми стратегічними партнерами.

"Ми поважаємо наших друзів, ми тут, коли ми їм потрібні, і ми поважаємо їхню незалежність", – сказав Макрон.

"І у світі, де великі держави хочуть стати гегемонами, а регіональні сили стають непередбачуваними, добре мати друзів, які поділяють цю філософію", – додав французький президент.

Відповідаючи на запитання про візит Макрона, прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що Росія "дуже високо цінує" свої відносини з Казахстаном.

"Своєю чергою, ми маємо історичні зв'язки, зв'язки стратегічного партнерства з Казахстаном, вони наші союзники і наші інтереси об'єднані в багатьох міжнародних структурах", – сказав Пєсков журналістам.

Нещодавно Касим-Жомарт Токаєв відвідував Берлін, на зустрічі з ним канцлер Німеччини Олаф Шольц відзначив зусилля Казахстану щодо запобігання обходу санкцій проти Росії.

У жовтні міністри закордонних справ країн Центральної Азії – Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану – погодилися продовжувати співпрацю з країнами ЄС щодо боротьби зі спробами Росії обійти санкції.