ЄС та країни Центральної Азії домовилися взаємодіяти проти спроб РФ обійти санкції

Міністри закордонних справ країн Центральної Азії – Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану – погодилися продовжувати співпрацю з країнами ЄС щодо боротьби зі спробами Росії обійти санкції.

Як пише "Європейська правда", спільну заяву сторін за підсумками зустрічі опублікувала пресслужба Ради ЄС.

У повідомленні йдеться, що ЄС поінформував країни Центральної Азії про 11 пакетів обмежувальних заходів, які він ухвалив на сьогодні, і наголосив на важливості орієнтованого на результат діалогу та співпраці в контексті санкційних режимів ЄС.

"ЄС підкреслив важливість запобігання обходу санкцій, і учасники домовилися продовжувати взаємодію в цьому напрямку", – йдеться в заяві.

Також Євросоюз високо оцінив співпрацю з Казахстаном у боротьбі з обходом санкцій і наголосив на важливості продовження зусиль, спрямованих на припинення реекспорту спільних пріоритетних товарів.

Раніше повідомлялося, що представники міністерств закордонних справ та митних органів прикордонних держав Європейського Союзу провели у Вільнюсі другу зустріч, присвячену узгодженому впровадженню санкцій проти Росії.

Нагадаємо, перша зустріч шести прикордонних держав-членів ЄС, що межують із Росією, відбулась наприкінці травня.

Тоді вони домовилися координувати прикордонний контроль, аби не допустити подальшого ухиляння від санкцій і незаконного ввезення заборонених товарів на російську територію.

Як повідомлялось, Вільнюс просить Євросоюз про санкції через те, що через Литву в Росію постачають вино.