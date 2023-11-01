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В трех районах Франции объявили максимальный уровень опасности из-за надвигающегося шторма

Среда, 1 ноября 2023, 18:12

В трех районах Франции возле Ла-Манша объявлен самый высокий уровень опасности в связи со штормом, который достигнет побережья страны к концу суток 1 ноября.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Красный уровень опасности объявили для департаментов Финистер, Кот-д'Армор и Манш. Там на побережье океана шквалы ветра могут достигать 170 км/ч – около 47 м\с.

Еще в 30 департаментах на северо-западе страны объявлен оранжевый уровень опасности.

Министр по вопросам транспорта Клеман Бон объявил, что со второй половины дня как минимум до утра четверга не будут работать аэропорты в Бресте и Кемпе, отменяются отдельные рейсы скоростных поездов TGV (в дополнение к отмененным в 5 регионах электричек).

В Бретани будет запрещена перевозка грузов из-за риска, что транспорт опрокинет ветром.

Служба гражданской защиты населения опубликовала рекомендации для жителей регионов, где объявлен красный уровень опасности.

Людей призывают занести внутрь зданий все, что может опрокинуть ветром, отложить любые передвижения пешком или на автомобиле, подготовить запасы воды и павербанки, жителей побережья – учесть риски высокого прилива и подтоплений.

В регионах с оранжевым уровнем предупреждения рекомендуют зафиксировать или спрятать все, что может опрокинуть ветром, по возможности отложить поездки, не ходить на прогулки в лесные массивы и не выходить на воду.

Несмотря на значительные опасения относительно разрушительной силы урагана, считается, что он будет все же слабее ураганов декабря 1999 года. Тогда штормы "Лотар" и "Мартен", накрывшие Францию 28-28 декабря, привели к гибели 92 человек и причинили убытки на более чем 15 млрд евро.

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Франция стихийные бедствия