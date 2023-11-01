В трех районах Франции объявили максимальный уровень опасности из-за надвигающегося шторма
В трех районах Франции возле Ла-Манша объявлен самый высокий уровень опасности в связи со штормом, который достигнет побережья страны к концу суток 1 ноября.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Красный уровень опасности объявили для департаментов Финистер, Кот-д'Армор и Манш. Там на побережье океана шквалы ветра могут достигать 170 км/ч – около 47 м\с.
🔴 3 départements en Rouge— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 1, 2023
🔶 30 départements en Orange pic.twitter.com/d1GKezEbHS
Еще в 30 департаментах на северо-западе страны объявлен оранжевый уровень опасности.
Министр по вопросам транспорта Клеман Бон объявил, что со второй половины дня как минимум до утра четверга не будут работать аэропорты в Бресте и Кемпе, отменяются отдельные рейсы скоростных поездов TGV (в дополнение к отмененным в 5 регионах электричек).
В Бретани будет запрещена перевозка грузов из-за риска, что транспорт опрокинет ветром.
Служба гражданской защиты населения опубликовала рекомендации для жителей регионов, где объявлен красный уровень опасности.
⚠️Face aux risques, vous pouvez agir !— Sécurité Civile (@SecCivileFrance) November 1, 2023
Dans les départements impactés par le passage de la tempête #Ciaran :
⛱️ Cet après-midi, rangez tout ce qui peut être emporté par le vent
🚷 Cette nuit, sauf motif impérieux, ne vous déplacez pas
☎️ En cas d’urgence, composez le 18/112 pic.twitter.com/9OE6tHbo8V
Людей призывают занести внутрь зданий все, что может опрокинуть ветром, отложить любые передвижения пешком или на автомобиле, подготовить запасы воды и павербанки, жителей побережья – учесть риски высокого прилива и подтоплений.
В регионах с оранжевым уровнем предупреждения рекомендуют зафиксировать или спрятать все, что может опрокинуть ветром, по возможности отложить поездки, не ходить на прогулки в лесные массивы и не выходить на воду.
Несмотря на значительные опасения относительно разрушительной силы урагана, считается, что он будет все же слабее ураганов декабря 1999 года. Тогда штормы "Лотар" и "Мартен", накрывшие Францию 28-28 декабря, привели к гибели 92 человек и причинили убытки на более чем 15 млрд евро.