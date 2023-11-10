Британія вже підготувала 30 тисяч українських військовослужбовців

Вже 30 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку у Великій Британії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у колонці британського прем’єр-міністра Ріші Сунака для "Української правди".

Сунак повідомив, що цього тижня чергова група українських військових завершила навчання у Великій Британії, сіла на транспорт та вирушила додому.

"Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності", – зазначив британський прем'єр.

За його словами, наразі 30 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання у Британії: артилеристи, морські піхотинці, інженери, бойові медики тощо, не рахуючи 22 тисячі українських військових, яких Британія підготувала ще перед вторгненням РФ у 2022 році.

"Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб надати вам необхідну підтримку для продовження тиску на путінські війська", – запевнив Сунак.

"Разом з вами та нашими союзниками ми підтримуватимемо Україну, щоб вона відбулася як безпечна, процвітаюча європейська демократія", – додав він.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну і збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.

У Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.

Раніше ЗМІ повідомили, що на військовій базі в графстві Кент у Великій Британії скоротили кількість тренувань українських військових після скарг місцевих жителів на шум під час навчальних стрільб.