Британия уже подготовила 30 тысяч украинских военнослужащих

Уже 30 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в колонке британского премьер-министра Риши Сунака для "Украинской правды".

Сунак сообщил, что на этой неделе очередная группа украинских военных завершила обучение в Великобритании, села на транспорт и отправилась домой.

"Как всегда, их провожали шеренги британских солдат, которые аплодировали своим украинским братьям и сестрам, потому что знают, что вы боретесь за наши общие ценности", – отметил британский премьер.

По его словам, уже 30 тысяч украинских военнослужащих завершили обучение в Британии: артиллеристы, морские пехотинцы, инженеры, боевые медики и т.д., не считая 22 тысяч украинских военных, которых Великобритания подготовила еще перед вторжением РФ в 2022 году.

"Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы предоставить вам необходимую поддержку для продолжения давления на путинские войска", – заверил Сунак.

"Вместе с вами и нашими союзниками мы будем поддерживать Украину, чтобы она состоялась как безопасная, процветающая европейская демократия", – добавил он.

Напомним, в конце сентября министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину и собирается подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих до конца года.

В Британии продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц.

Ранее СМИ сообщили, что на военной базе в графстве Кент в Великобритании сократили количество тренировок украинских военных после жалоб местных жителей на шум во время учебных стрельб.