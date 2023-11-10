Эстония и Исландия передали Украине еще один полевой госпиталь
Пятница, 10 ноября 2023, 17:22
Эстония совместно с Исландией передали Украине еще один военно-полевой госпиталь.
Об этом сообщает эстонское Министерство обороны в Twitter (X), пишет "Европейская правда".
"Эстония и Исландия отправили в Украину очередной военно-полевой госпиталь", – говорится в сообщении.
Power of cooperation at work: 🇪🇪 #Estonia and 🇮🇸 #Iceland have sent the next military field hospital to 🇺🇦 #Ukraine, with transport vehicles donated by 🇩🇪 #Germany. Stay well, friends in Ukraine! #SlavaUkraïni #StrongerTogether pic.twitter.com/uJQIE5pEVv— MoD Estonia (@MoD_Estonia) November 10, 2023
Также Украина получит транспортные средства от Германии.
Напомним, в июне правительство Эстонии одобрило передачу Украине пакета помощи, в который вошел полевой госпиталь из резервов Сил обороны, а его восстановление стоимостью 7,8 млн евро профинансировала Исландия.
Кроме того, в сентябре немецкая оружейная компания Rheinmetall передала Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь.