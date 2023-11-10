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Эстония и Исландия передали Украине еще один полевой госпиталь

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Пятница, 10 ноября 2023, 17:22

Эстония совместно с Исландией передали Украине еще один военно-полевой госпиталь.

Об этом сообщает эстонское Министерство обороны в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

"Эстония и Исландия отправили в Украину очередной военно-полевой госпиталь", – говорится в сообщении.

Также Украина получит транспортные средства от Германии.

Напомним, в июне правительство Эстонии одобрило передачу Украине пакета помощи, в который вошел полевой госпиталь из резервов Сил обороны, а его восстановление стоимостью 7,8 млн евро профинансировала Исландия.

Кроме того, в сентябре немецкая оружейная компания Rheinmetall передала Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь.

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