Rheinmetall передав Україні мобільний польовий госпіталь

Німецька збройова компанія Rheinmetall передала Збройним силам України мобільний польовий госпіталь.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує компанія на своєму сайті.

Передача мобільного польового шпиталю відбувалася у два етапи: спочатку десять українських солдатів взяли участь у 14-денному навчальному курсі, щоб навчитися збирати, розбирати та експлуатувати госпіталь. Потім відбулася його офіційна передача Україні у визначеному місці.

#Rheinmetall has supplied @Ukraine 🇺🇦 with a mobile #fieldhospital.

Just one year ago, in September 2022, the German ministry of #defence awarded Group subsidiary Rheinmetall Mobile Systeme GmbH the contract for the #hospital and related training support.… pic.twitter.com/TJQB56QFIt — Rheinmetall (@RheinmetallAG) September 12, 2023

Окрім польового госпіталю, Rheinmetall також надав Україні необхідні транспортні засоби. 20 контейнерів були доставлені до місця призначення десятьма автопоїздами з причепами.

Українських військових навчали у Німеччині. Половина з них вже мала медичну освіту, інша половина – попередню технічну підготовку.

Раніше міноборони Німеччини уклало контракт з дочірньою компанією Rheinmetall RMS на поставку госпіталю та пов'язану з ним навчальну підтримку. Вартість замовлення становить близько 9 млн євро.

Раніше Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder.

Нагадаємо, 30 серпня німецький уряд відзвітував про надання чергового пакета військової допомоги Україні, де зокрема йшлося про передачу одного польового госпіталю.