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Rheinmetall передав Україні мобільний польовий госпіталь

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Вівторок, 12 вересня 2023, 16:51

Німецька збройова компанія Rheinmetall передала Збройним силам України мобільний польовий госпіталь.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує компанія на своєму сайті.

Передача мобільного польового шпиталю відбувалася у два етапи: спочатку десять українських солдатів взяли участь у 14-денному навчальному курсі, щоб навчитися збирати, розбирати та експлуатувати госпіталь. Потім відбулася його офіційна передача Україні у визначеному місці.

Окрім польового госпіталю, Rheinmetall також надав Україні необхідні транспортні засоби. 20 контейнерів були доставлені до місця призначення десятьма автопоїздами з причепами.

Українських військових навчали у Німеччині. Половина з них вже мала медичну освіту, інша половина – попередню технічну підготовку.

Раніше міноборони Німеччини уклало контракт з дочірньою компанією Rheinmetall RMS на поставку госпіталю та пов'язану з ним навчальну підтримку. Вартість замовлення становить близько 9 млн євро.

Раніше Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder. 

Нагадаємо, 30 серпня німецький уряд відзвітував про надання чергового пакета військової допомоги Україні, де зокрема йшлося про передачу одного польового госпіталю.

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