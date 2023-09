Rheinmetall передав Україні мобільний польовий госпіталь

Німецька збройова компанія Rheinmetall передала Збройним силам України мобільний польовий госпіталь.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує компанія на своєму сайті.

Передача мобільного польового шпиталю відбувалася у два етапи: спочатку десять українських солдатів взяли участь у 14-денному навчальному курсі, щоб навчитися збирати, розбирати та експлуатувати госпіталь. Потім відбулася його офіційна передача Україні у визначеному місці.

#Rheinmetall has supplied @Ukraine 🇺🇦 with a mobile #fieldhospital.

Just one year ago, in September 2022, the German ministry of #defence awarded Group subsidiary Rheinmetall Mobile Systeme GmbH the contract for the #hospital and related training support.… pic.twitter.com/TJQB56QFIt