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Орбан про зняття імунітету з польських євродепутатів: "Теракт проти свободи слова"

П'ятниця, 10 листопада 2023, 19:48

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав "терактом проти свободи слова" рішення Європарламенту про зняття імунітету з чотирьох депутатів польської "ПіС", яких звинуватили у розпалюванні ненависті до мігрантів. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після рішення Європарламенту Орбан поширив матеріал з обуреною реакцію лідера "Право і Справедливість" Ярослава Качинського.

"Це бюрократична терористична атака на свободу слова: Європарламент зняв імунітет з чотирьох депутатів європарламенту від ПіС, які висловлювалися проти нелегальної міграції. Це початок кінця. Доброго ранку, Європо", – відреагував Орбан.  

Нагадаємо, 9 листопада Європарламент проголосував за позбавлення імунітету польських депутатів Беати Кемпи, Беати Мазурек, Патрика Які й Томаша Поремби.

Їх звинуватив у розпалюванні ненависті Рафал Гавел, засновник Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. Приводом стало поширення або вподобання депутатами ролика "ПіС" з кампанії перед місцевими виборами 2018 року, де йшлося про небезпеку напливу нелегальних іммігрантів до Європи.

Згодом суддя Варшавського суду Едіта Снастін-Юркун звернулася до Європарламенту із запитом про зняття імунітету.

Доповідач Комітету з правових питань ЄП Жиль Лебретон, до компетенції якого входить надання висновку щодо таких запитів, вважав його політично вмотивованим і рекомендував його відхилити. Однак Комітет з юридичних питань проголосував за цю пропозицію.

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