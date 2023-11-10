Орбан про зняття імунітету з польських євродепутатів: "Теракт проти свободи слова"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав "терактом проти свободи слова" рішення Європарламенту про зняття імунітету з чотирьох депутатів польської "ПіС", яких звинуватили у розпалюванні ненависті до мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після рішення Європарламенту Орбан поширив матеріал з обуреною реакцію лідера "Право і Справедливість" Ярослава Качинського.

A bureaucratic terrorist attack against free speech: the European Parliament lifted the immunity of four PiS MEP’s for speaking out against illegal migration. The beginning of the end… Good morning, Europe!https://t.co/t2HVO687Er November 10, 2023

"Це бюрократична терористична атака на свободу слова: Європарламент зняв імунітет з чотирьох депутатів європарламенту від ПіС, які висловлювалися проти нелегальної міграції. Це початок кінця. Доброго ранку, Європо", – відреагував Орбан.

Нагадаємо, 9 листопада Європарламент проголосував за позбавлення імунітету польських депутатів Беати Кемпи, Беати Мазурек, Патрика Які й Томаша Поремби.

Їх звинуватив у розпалюванні ненависті Рафал Гавел, засновник Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. Приводом стало поширення або вподобання депутатами ролика "ПіС" з кампанії перед місцевими виборами 2018 року, де йшлося про небезпеку напливу нелегальних іммігрантів до Європи.

Згодом суддя Варшавського суду Едіта Снастін-Юркун звернулася до Європарламенту із запитом про зняття імунітету.

Доповідач Комітету з правових питань ЄП Жиль Лебретон, до компетенції якого входить надання висновку щодо таких запитів, вважав його політично вмотивованим і рекомендував його відхилити. Однак Комітет з юридичних питань проголосував за цю пропозицію.