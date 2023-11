Орбан про зняття імунітету з польських євродепутатів: "Теракт проти свободи слова"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав "терактом проти свободи слова" рішення Європарламенту про зняття імунітету з чотирьох депутатів польської "ПіС", яких звинуватили у розпалюванні ненависті до мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після рішення Європарламенту Орбан поширив матеріал з обуреною реакцію лідера "Право і Справедливість" Ярослава Качинського.

A bureaucratic terrorist attack against free speech: the European Parliament lifted the immunity of four PiS MEP’s for speaking out against illegal migration. The beginning of the end… Good morning, Europe!https://t.co/t2HVO687Er