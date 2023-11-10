Орбан о снятии иммунитета с польских евродепутатов: "Теракт против свободы слова"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "терактом против свободы слова" решение Европарламента о снятии иммунитета с четырех депутатов польской "ПиС", которых обвинили в разжигании ненависти к мигрантам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После решения Европарламента Орбан запостил материал с возмущенной реакцией лидера "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского.

A bureaucratic terrorist attack against free speech: the European Parliament lifted the immunity of four PiS MEP’s for speaking out against illegal migration. The beginning of the end… Good morning, Europe!https://t.co/t2HVO687Er November 10, 2023

"Это бюрократическая террористическая атака на свободу слова: Европарламент снял иммунитет с четырех депутатов европарламента от ПиС, которые высказывались против нелегальной миграции. Это начало конца. Доброе утро, Европа!", – отреагировал Орбан.

Напомним, 9 ноября Европарламент проголосовал за снятие иммунитета с польских депутатов Беаты Кемпы, Беаты Мазурек, Патрика Яки и Томаша Порембы.

Их обвинил в разжигании ненависти Рафал Гавел, основатель Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения. Поводом стало распространение или предпочтение депутатами ролика "ПиС" из кампании перед местными выборами 2018 года, где говорилось об опасности наплыва нелегальных иммигрантов в Европу.

Впоследствии судья Варшавского суда Эдита Снастин-Юркун обратилась в Европарламент с запросом о снятии иммунитета.

Докладчик Комитета по правовым вопросам ЕП Жиль Лебретон, в компетенцию которого входит предоставление заключения по таким запросам, счел его политически мотивированным и рекомендовал его отклонить. Однако Комитет по юридическим вопросам проголосовал за это предложение.