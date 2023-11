Орбан о снятии иммунитета с польских евродепутатов: "Теракт против свободы слова"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "терактом против свободы слова" решение Европарламента о снятии иммунитета с четырех депутатов польской "ПиС", которых обвинили в разжигании ненависти к мигрантам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После решения Европарламента Орбан запостил материал с возмущенной реакцией лидера "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского.

A bureaucratic terrorist attack against free speech: the European Parliament lifted the immunity of four PiS MEP’s for speaking out against illegal migration. The beginning of the end… Good morning, Europe!https://t.co/t2HVO687Er