Чотирьох польських євродепутатів позбавили імунітету

Європарламент у четвер, 9 листопада, проголосував за позбавлення імунітету польських депутатів Беати Кемпи, Беати Мазурек, Патрика Які й Томаша Поремби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Чотирьох політиків у розпалюванні ненависті звинуватив Рафал Гавел, засновник Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. Він був засуджений в Польщі за фінансові розтрати, його розшукує поліція.

Гавел, який проживає в Норвегії, подав додатковий обвинувальний акт у листопаді 2021 року після того, як прокуратура двічі відхилила звинувачення як необґрунтовані.

Він звинуватив чотирьох депутатів у "скоєнні расистських злочинів на польській землі" за те, що вони поширили або вподобали в соціальних мережах передвиборчий ролик провладної польської партії "Право і справедливість" з кампанії перед місцевими виборами 2018 року. У ролику йшлося про небезпеку напливу нелегальних іммігрантів до Європи.

Згодом суддя Варшавського суду Едіта Снастін-Юркун звернулася до Європарламенту із запитом про зняття імунітетів.

Доповідач Комітету з правових питань ЄП Жиль Лебретон, до компетенції якого входить надання висновку щодо таких запитів, вважав його політично вмотивованим і рекомендував його відхилити. Однак у вівторок Комітет з юридичних питань проголосував за цю пропозицію.

Також раніше стало відомо, що арештований за підозрою у корупції колишній міністр державних активів Польщі Влодзімеж Карпінський може стати депутатом Європарламенту.