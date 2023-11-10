ЄС планує обговорити ситуацію з боєприпасами для України

Питання постачання боєприпасів Україні обговорюватиметься на засіданні міністрів оборони країн-членів ЄС 13 листопада в Брюсселі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на неназваного європейського посадовця, пише "Європейська правда".

Він зауважив, що в ЄС, як і раніше, рішуче налаштовані постачати Україні необхідні боєприпаси.

Посадовець розповів, що Україна вже отримала 300 тисяч боєприпасів в рамках першого треку, який був реалізований наприкінці травня.

Він також обіцяє, що ЄС здійснюватиме поставки за другим треком.

"Я не можу назвати вам цифри сьогодні, тому що в нас немає всіх цифр, але я можу вам сказати, що тренд, який ми отримали, дуже значний з точки зору частки боєприпасів, які було закуплено спільно за другим треком, які буде доставлено в Україну до кінця року або в наступному році", – розповів посадовець.

За його словами, на додаток до другого треку також боєприпаси закуповують на національній основі.

"Головне питання зараз, як ви знаєте, це проблема промислового потенціалу. Ось чому в нас є третій трек. Саме тому Комісія готує нову європейську стратегію для оборонної промисловості", – додав співрозмовник журналістів.

При цьому він уточнив, що зараз у ЄС "потрібно подивитися, як ми можемо максимально ефективно підтримати нашу промисловість, щоб вона могла наростити свої виробничі потужності".

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що ЄС навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон боєприпасів до березня 2024 року.

Тим часом НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.