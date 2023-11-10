У ЄС кажуть про "план Б" на випадок, якщо Угорщина ветує 50 млрд євро допомоги Україні

Джерела у Євросоюзі кажуть, що ЄС зможе обійти будь-яке вето Угорщини і надати Україні 50 мільярдів євро допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на європейських посадовців.

Єврокомісія запропонувала розширити бюджетну підтримку, щоб допомогти Україні виплачувати зарплати та покривати інші витрати, і 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет на саміті 14-15 грудня.

Але дехто побоюється, що допомога може бути заблокована прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який зберігає зв'язки з Москвою і заперечував проти подібної підтримки в минулому. Такі виплати зі спільного бюджету ЄС потребують одностайної підтримки всіх країн-членів.

На випадок, якщо Будапешт таки застосує своє право вето, два посадовці ЄС заявили, що Євросоюз має спосіб обійти його, звернувшись до кожного з урядів інших країн ЄС з проханням розробити власний пакет допомоги Києву. Разом двосторонні пакети становитимуть ті ж 50 млрд євро.

"Угорщина ризикує перенапружити свою удачу. Ми б хотіли мати їх на борту, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях стомлює, але у нас він є, якщо знадобиться", – сказав один з посадовців ЄС.

Другий посадовець ЄС, який також говорив на умовах анонімності, погодився з ним. "Питання грошей для України буде вирішено так чи інакше, Київ отримає підтримку ЄС", – сказав він.

"Якщо Угорщина стане перешкодою на шляху до необхідної одностайності, щоб зробити це через бюджет ЄС, країни-члени знайдуть інший шлях, наприклад, міжурядову угоду або національні гарантії", – зазначив посадовець.

Минулого року Угорщина наклала вето на аналогічну пропозицію надати Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги у 2023 році.

Після місяців суперечок Будапешт врешті-решт погодився на пакет після того, як домігся, як він сказав, поступок з боку Євросоюзу щодо допомоги Угорщині.

Відповідаючи на запитання, чи піде ЄС цим шляхом знову, якщо Угорщина блокуватиме допомогу, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив на цьому тижні: "Минулого року ми дійсно обговорювали "план Б"... Але нам вдалося уникнути цього сценарію. Сподіваюся, нам вдасться уникнути його і цього року".

Агентство Bloomberg напередодні повідомило, що альтернативна пропозиція включатиме національні гарантії країн-членів для залучення фінансування на ринках, якщо Будапешт заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС, який включає допомогу Україні.

Минулого місяця газета Financial Times повідомила, що високопосадовці ЄС обмірковують ідею виділення Угорщині близько 13 мільярдів євро з фондів ЄС, які наразі заблоковані через невирішені питання верховенства права.

Цей крок, за даними FT, мав би заохотити Будапешт до збільшення бюджету ЄС на 2024-2027 роки, зокрема й виділення 50 мільярдів євро для України на цей період.