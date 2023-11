Британія передала ЗСУ пакет допомоги перед зимою

Велика Британія надала Збройним силам України необхідні речі та спорядження напередодні зими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британське Міноборони у Twitter (X).

Пакет включає понад 82 тисячі шоломів, 25 тисяч комплектів зимового одягу, 10 тисяч комплектів бронежилетів, а також 70 тисяч сухпайків.

To support the Armed Forces of Ukraine over the winter months, we’ve provided various essential clothing and kit 🪖



Scroll to see some of what we’ve gifted to Ukraine to date 🇺🇦#StandWithUkraine