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Британія передала ЗСУ пакет допомоги перед зимою

Понеділок, 13 листопада 2023, 14:43

Велика Британія надала Збройним силам України необхідні речі та спорядження напередодні зими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британське Міноборони у Twitter (X).

Пакет включає понад 82 тисячі шоломів, 25 тисяч комплектів зимового одягу, 10 тисяч комплектів бронежилетів, а також 70 тисяч сухпайків.

Раніше повідомляли, що вже 30 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку у Великій Британії.

Перед цим міністр оборони Британії Грант Шаппс запевнив, що Британія продовжить разом із союзниками надавати Україні "те, що їй потрібно для перемоги".

Після вересневого засідання формату "Рамштайн" він анонсував десятки тисяч артилерійських снарядів для України.

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