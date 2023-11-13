Британія передала ЗСУ пакет допомоги перед зимою

Велика Британія надала Збройним силам України необхідні речі та спорядження напередодні зими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британське Міноборони у Twitter (X).

Пакет включає понад 82 тисячі шоломів, 25 тисяч комплектів зимового одягу, 10 тисяч комплектів бронежилетів, а також 70 тисяч сухпайків.

To support the Armed Forces of Ukraine over the winter months, we’ve provided various essential clothing and kit 🪖



Scroll to see some of what we’ve gifted to Ukraine to date 🇺🇦#StandWithUkraine November 13, 2023

Раніше повідомляли, що вже 30 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку у Великій Британії.

Перед цим міністр оборони Британії Грант Шаппс запевнив, що Британія продовжить разом із союзниками надавати Україні "те, що їй потрібно для перемоги".

Після вересневого засідання формату "Рамштайн" він анонсував десятки тисяч артилерійських снарядів для України.