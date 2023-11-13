Укр Рус Eng

Британия передала ВСУ пакет помощи перед зимой

Понедельник, 13 ноября 2023, 14:43

Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины необходимые вещи и снаряжение накануне зимы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает британское Минобороны в Twitter (X).

Пакет включает более 82 тысяч касок, 25 тысяч комплектов зимней одежды, 10 тысяч комплектов бронежилетов, а также 70 тысяч сухпайков.

Ранее сообщалось, что уже 30 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в Великобритании.

Перед этим министр обороны Британии Грант Шаппс заверил, что Британия продолжит вместе с союзниками предоставлять Украине "то, что ей нужно для победы".

После сентябрьского заседания формата "Рамштайн" он анонсировал десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Война с РФ