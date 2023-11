Британия передала ВСУ пакет помощи перед зимой

Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины необходимые вещи и снаряжение накануне зимы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает британское Минобороны в Twitter (X).

Пакет включает более 82 тысяч касок, 25 тысяч комплектов зимней одежды, 10 тысяч комплектов бронежилетов, а также 70 тысяч сухпайков.

To support the Armed Forces of Ukraine over the winter months, we’ve provided various essential clothing and kit 🪖



Scroll to see some of what we’ve gifted to Ukraine to date 🇺🇦#StandWithUkraine