Моравецький подав у відставку з посади прем’єра Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час інавгураційного засідання Сейму 10-го скликання подав свою заяву про відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Згідно з польською конституцією, глава уряду подає заяву про відставку на першому засіданні Сейму нової каденції.

Моравецький, який прагне зібрати голоси, щоб знову очолити уряд, запросив всіх приєднатися до коаліції.

"Хвилину тому ми всі склали урочисту присягу перед народом на захист суверенітету, і нехай ці слова будуть для нас дороговказом, особливо в майбутньому, оскільки ми, безумовно, добре усвідомлюємо, які великі виклики принесе нам цей час", – сказав Моравецький.

Держсекретар канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька поінформувала, що церемоній в парламенті увечері Анджей Дуда доручить місію формування уряду Моравецькому.

Новий прем’єр протягом 14 днів після призначення має представити Сейму програму дій уряду разом з пропозицією про вотум довіри. Сейм приймає вотум довіри абсолютною більшістю голосів у присутності щонайменше половини від встановленої законом кількості депутатів.

Хоча партія "Право і справедливість", яку представляє Моравецький, і має найбільше представництво в Сеймі, вона не змогла заручитись достатньою підтримкою голосів, аби гарантувати собі більшість. З великою ймовірністю в разі провалу спроб Моравецького сформувати уряд це право перейде до опозиції, яка вже підготувала коаліційну угоду.

Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС