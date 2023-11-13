Моравецкий подал в отставку с должности премьера Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время инаугурационного заседания Сейма 10-го созыва подал свое заявление об отставке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Согласно польской конституции, глава правительства подает заявление об отставке на первом заседании Сейма новой каденции.

Моравецкий, который стремится собрать голоса, чтобы снова возглавить правительство, пригласил всех присоединиться к коалиции.

"Минуту назад мы все приняли торжественную присягу перед народом в защиту суверенитета, и пусть эти слова будут для нас путеводителем, особенно в будущем, поскольку мы, безусловно, хорошо осознаем, какие большие вызовы принесет нам это время", – сказал Моравецкий.

Госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая проинформировала, что после церемоний в парламенте вечером Анджей Дуда поручит миссию формирования правительства Моравецкому.

Новый премьер в течение 14 дней после назначения должен представить Сейму программу действий правительства вместе с предложением о вотуме доверия. Сейм принимает вотум доверия абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины от установленного законом количества депутатов.

Хотя партия "Право и справедливость", которую представляет Моравецкий, и имеет наибольшее представительство в Сейме, она не смогла заручиться достаточной поддержкой голосов, чтобы гарантировать себе большинство. С большой вероятностью в случае провала попыток Моравецкого сформировать правительство это право перейдет к оппозиции, которая уже подготовила коалиционное соглашение.

Известно, что большинство поляков считают Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.