Ярослав Качинський запізнився на засідання Сейму і співав гімн у проході

У Польщі голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський через спізнення пропустив початок першого засідання Сейму нового скликання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Інавгураційне засідання польського Сейму 10-го скликання розпочалося в понеділок о 12 годині дня з виконання національного гімну.

Під час виконання гімну Качинський залишився в проході між парламентськими лавами.

Onet

Крім того, під час спілкування з журналістами голову "ПіС" запитали, чи не стала причиною поразки його політсили на виборах "зарозумілість" можновладців, на що він відповів звинуваченнями на адресу опозиції.

"Скільки німецького нахабства було з боку "Громадянської платформи"?" – сказав Качинський.

Він також накинувся зі звинуваченнями на лідера "Громадянської платформи" Дональда Туска, назвавши його "людиною Німеччини".

"Він неодноразово це доводив, і водночас німці не приховують, що це їхній план (відібрати суверенітет Польщі. – Ред.)", – додав Качинський.

У понеділок у Польщі офіційно розпочав роботу парламент нового скликання, під час якого прем’єр-міністр Матеуш Моравецький подав у відставку.

Хоча партія "Право і справедливість", яку представляє Моравецький, і має найбільше представництво в Сеймі, вона не змогла заручитись достатньою підтримкою голосів, аби гарантувати собі більшість. З великою ймовірністю в разі провалу спроб Моравецького сформувати уряд це право перейде до опозиції, яка вже підготувала коаліційну угоду.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС