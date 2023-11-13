Ярослав Качиньский опоздал на заседание Сейма и пел гимн в проходе

В Польше председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский из-за опоздания пропустил начало первого заседания Сейма нового созыва.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Инаугурационное заседание польского Сейма 10-го созыва началось в понедельник в 12 часов дня с исполнения национального гимна.

Во время исполнения гимна Качиньский остался в проходе между парламентскими скамьями.

Onet

Кроме того, во время общения с журналистами главу "ПиС" спросили, не стало ли причиной поражения его политсилы на выборах "высокомерие" чиновников, на что он ответил обвинениями в адрес оппозиции.

"Сколько немецкой наглости было со стороны "Гражданской платформы"?" – сказал Качиньский.

Он также набросился с обвинениями на лидера "Гражданской платформы" Дональда Туска, назвав его "человеком Германии".

"Он неоднократно это доказывал, и в то же время немцы не скрывают, что это их план (отобрать суверенитет Польши. – Ред.)", – добавил Качиньский.

В понедельник в Польше официально начал работу парламент нового созыва, во время которого премьер-министр Матеуш Моравецкий подал в отставку.

Хотя партия "Право и справедливость", которую представляет Моравецкий, и имеет наибольшее представительство в Сейме, она не смогла заручиться достаточной поддержкой голосов, чтобы гарантировать себе большинство. С большой вероятностью в случае провала попыток Моравецкого сформировать правительство это право перейдет к оппозиции, которая уже подготовила коалиционное соглашение.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.