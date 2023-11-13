ЗМІ: Україна невдовзі отримає 60 Gepard, викуплених США у Йорданії

Нідерландське видання De Telegraaf повідомило, що Україна незабаром може отримати 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які США викупили для неї у Йорданії.

Про це йдеться у публікації De Telegraaf 13 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Мова про установки німецького виробництва, які у 2013 році Нідерланди продали Йорданії, отримавши за угоду 21 млн євро. З останньою 60-тою установкою нідерландська армія попрощалась у 2016 році.

Тепер США вирішили викупити у Йорданії 60 гусеничних машин за 110 мільйонів євро, щоб доставити їх в Україну.

Згідно з публікацією, на перші установки Україна може очікувати незабаром.

Українська армія активно використовує Gepard для збивання російських безпілотників. Це допомагає заощаджувати дорогі боєприпаси таких систем ППО, як Patriot та IRIS-T, які зосереджуються на протиракетній обороні.

Ще на початку літа стало відомо, що американська компанія Global Military Products отримала від Міноборони США контракт на понад 118 млн доларів на купівлю та постачання зенітних самохідних установок Gepard для України.

Тоді повідомляли, що угода буде виконуватись в Аммані (Йорданія) з орієнтовною датою завершення 30 травня 2024 року.

Німеччина вже передала Україні 49 ЗСУ Gepard, згідно з даними Міноборони країни. Три установки були передані у жовтні.