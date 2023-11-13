СМИ: Украина вскоре получит 60 Gepard, выкупленных США у Иордании

Нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что Украина вскоре может получить 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, которые США выкупили для нее у Иордании.

Об этом говорится в публикации De Telegraaf 13 ноября, сообщает "Европейская правда".

Речь об установках немецкого производства, которые в 2013 году Нидерланды продали Иордании, получив за сделку 21 млн евро. С последней 60-той установкой нидерландская армия попрощалась в 2016 году.

Теперь США решили выкупить у Иордании 60 гусеничных машин за 110 миллионов евро, чтобы доставить их в Украину.

Согласно публикации, первые установки Украина может ожидать в скором времени.

Украинская армия активно использует Gepard для сбивания российских беспилотников. Это помогает экономить дорогие боеприпасы таких систем ПВО, как Patriot и IRIS-T, которые сосредотачиваются на противоракетной обороне.

Еще в начале лета стало известно, что американская компания Global Military Products получила от Минобороны США контракт на более 118 млн долларов на покупку и поставку зенитных самоходных установок Gepard для Украины.

Тогда сообщалось, что соглашение будет выполняться в Аммане (Иордания) с ориентировочной датой завершения 30 мая 2024 года.

Германия уже передала Украине 49 ВСУ Gepard, согласно данным Минобороны страны. Три установки были переданы в октябре.