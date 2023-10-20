Новий пакет військової допомоги від Німеччини: Gepard, дрони, мостоукладач

Німецький уряд у п’ятницю прозвітував про відправлення в Україну чергової партії військової допомоги за останній тиждень, до якої, зокрема, увійшли зенітні самохідні установки Gepard, безпілотники й ваговози.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з оновленнями на сайті уряду Німеччини, Україна за останній тиждень отримала три зетнітні самохідні установки Gepard на додачу до 46 вже відправлених, а також по 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (було 80) і Vector (було 104).

Також за тиждень Німеччина передала Україні один мостоукладач BEAVER, три тягачі HX81 з трьома напівпричепами, 13 машин для охорони кордону і майже 3900 155-мм димових артилерійських снарядів DM125.

Наприкінці минулого тижня Берлін відзвітував про чергову партію переданої Україні допомоги, у якій – всюдиходи, супутниковий зв’язок і аптечки.

Також Міністерство оборони Німеччини оголошувало про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.

На останній зустрічі формату "Рамштайн" очільник Пентагону назвав Німеччину серед найбільших донорів України - з урахуванням розміру економіки її внесок більший, ніж США.