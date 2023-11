Боррель заявив, що працює над майбутніми зобов'язаннями ЄС у сфері безпеки для України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що проводить роботу над підготовкою майбутніх зобов'язань ЄС у сфері безпеки для України

Про це він написав у своєму Twitter (Х) на тлі засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі в понеділок, пише "Європейська правда".

Боррель зазначив, що на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС "прийняли спільне послання на підтримку України". На засіданні міністри також заслухали міністра закордонних справ Україна Дмитра Кулебу.

"Україна є головним пріоритетом ЄС – не буде ніякої втоми від наших зобов'язань. Я працюю над нашими майбутніми зобов'язаннями у сфері безпеки, виконуючи завдання Європейської ради", – зазначив Боррель.

Today, the EU’s 27 foreign ministers passed a united message of support to Ukraine, as we welcomed FM @DmytroKuleba.



Ukraine is EU’s top priority – there will be no fatigue to our commitment. I am working, following up to the #EUCO tasking, on our future security commitments. pic.twitter.com/bfHFitm5km