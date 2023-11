Боррель заявил, что работает над будущими обязательствами ЕС в сфере безопасности для Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что проводит работу над подготовкой будущих обязательств Евросоюза в сфере безопасности для Украины.

Об этом он написал в своем Twitter (Х) на фоне заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник, пишет "Европейская правда".

Боррель отметил, что на встрече 27 министров иностранных дел ЕС "приняли совместное послание в поддержку Украины". На заседании министры также заслушали министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Украина является главным приоритетом ЕС – не будет никакой усталости от наших обязательств. Я работаю над нашими будущими обязательствами в сфере безопасности, выполняя задание Европейского совета", – отметил Боррель.

Today, the EU’s 27 foreign ministers passed a united message of support to Ukraine, as we welcomed FM @DmytroKuleba.



Ukraine is EU’s top priority – there will be no fatigue to our commitment. I am working, following up to the #EUCO tasking, on our future security commitments. pic.twitter.com/bfHFitm5km