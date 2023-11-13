Рада ЄС заявила про готовність пом'якшити або скасувати санкції проти Венесуели

Рада Євросоюзу в понеділок продовжила запроваджені у 2017 році санкції проти Венесуели на пів року, а не на рік, як це було раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, у Раді ЄС готові розглянути питання про пом’якшення або скасування санкцій проти Венесуели.

"З огляду на ситуацію у Венесуелі Рада сьогодні вирішила як виняток продовжити обмежувальні заходи лише на шість місяців замість одного року, до 14 травня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

У Раді ЄС зазначили, що таке рішення було ухвалене на тлі укладеної на Барбадосі угоди між владою та опозицією Венесуели.

У Раді ЄС привітали угоду і заявили про готовність розглянути питання про пом'якшення або скасування обмежувальних заходів залежно від розвитку ситуації та імплементації цієї політичної угоди.

Також в ЄС очікують прогресу у звільненні всіх незаконно взятих під варту, дотриманні свободи слова, зокрема для представників ЗМІ, забезпеченні незалежності виборчого процесу та судових інституцій для проведення всеосяжних, прозорих і демократичних виборів, а також поваги до прав людини і політичних прав.

3 листопада 2017 року Рада ЄС вирішила запровадити санкції щодо Венесуели. Заходи вводили заборону на продаж, постачання, передачу або експорт обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, а також послуг, пов'язаних з цим обладнанням і військовою технікою, будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу у Венесуелі чи для використання у Венесуелі.

Санкції 2017 року були схвалені у відповідь на політичну кризу у Венесуелі, яка почалася навесні після рішення Верховного суду, яким розширювалися повноваження президента Ніколаса Мадуро і обмежувалися функції парламенту, підконтрольного опозиції.

У 2018 році ЄС запровадив санкції проти топ-чиновників Венесуели через непрозорі президентські вибори.