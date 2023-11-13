Совет ЕС заявил о готовности смягчить или отменить санкции против Венесуэлы

Совет Евросоюза в понедельник продлил введенные в 2017 году санкции против Венесуэлы на полгода, а не на год, как это было раньше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Согласно сообщению, в Совете ЕС готовы рассмотреть вопрос о смягчении или отмене санкций против Венесуэлы.

"Учитывая ситуацию в Венесуэле Совет сегодня решил в виде исключения продлить ограничительные меры только на шесть месяцев вместо одного года, до 14 мая 2024 года", – говорится в сообщении.

В Совете ЕС отметили, что такое решение было принято на фоне заключенного на Барбадосе соглашения между властями и оппозицией Венесуэлы.

В Совете ЕС приветствовали соглашение и заявили о готовности рассмотреть вопрос о смягчении или отмене ограничительных мер в зависимости от развития ситуации и имплементации этого политического соглашения.

Также в ЕС ожидают прогресса в освобождении всех незаконно взятых под стражу, соблюдении свободы слова, в частности для представителей СМИ, обеспечении независимости избирательного процесса и судебных институтов для проведения всеобъемлющих, прозрачных и демократических выборов, а также уважения прав человека и политических прав.

3 ноября 2017 года Совет ЕС решил ввести санкции в отношении Венесуэлы. Меры включали запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также услуг, связанных с этим оборудованием и военной техникой, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в Венесуэле или для использования в Венесуэле.

Санкции 2017 года были одобрены в ответ на политический кризис в Венесуэле, который начался весной после решения Верховного суда, которым расширялись полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивались функции парламента, подконтрольного оппозиции.

В 2018 году ЕС ввел санкции против топ-чиновников Венесуэлы из-за непрозрачных президентских выборов.