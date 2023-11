Блінкен і Єрмак зустрілися у Вашингтоні 

Держсекретар США Ентоні Блінкен та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провели зустріч у Вашингтоні.

Як пише "Європейська правда", про це розповіли в комюніке американської та української сторін.

У Держдепі зазначили, що Блінкен і Єрмак на зустрічі обговорили ситуацію на фронті і підготовку до зими, зокрема постачання додаткових засобів ППО і посилення захисту української критичної інфраструктури від повітряних атак.

Met with Ukrainian Presidential Office Head @andriyyermak in Washington.



Our commitment to Ukraine is steadfast. We will stand with Ukraine in its current fight and for the future. pic.twitter.com/YPflnI6yUb