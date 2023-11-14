Блінкен і Єрмак зустрілися у Вашингтоні 

Держсекретар США Ентоні Блінкен та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провели зустріч у Вашингтоні.

Як пише "Європейська правда", про це розповіли в комюніке американської та української сторін.

У Держдепі зазначили, що Блінкен і Єрмак на зустрічі обговорили ситуацію на фронті і підготовку до зими, зокрема постачання додаткових засобів ППО і посилення захисту української критичної інфраструктури від повітряних атак.

Met with Ukrainian Presidential Office Head @andriyyermak in Washington.



Our commitment to Ukraine is steadfast. We will stand with Ukraine in its current fight and for the future. pic.twitter.com/YPflnI6yUb November 14, 2023

В Офісі президента зазначили, що Єрмак висловив подяку Білому дому, обом палатам Конгресу і всьому американському народу за безпрецедентну допомогу та сказав, що допомога США має "критичне значення для гарантування стабільності в нашій державі та наближення перемоги".

В українському комюніке згадують, що Єрмак акцентував на важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії у рамках Спільної декларації G7 про підтримку України, яку союзники підписали як рамковий документ на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Також йшлося про посилення санкційного тиску на Росію, вироблення механізму використання заморожених російських активів для відбудови України. Згадали також ситуацію на Близькому Сході.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

Вихідними новий спікер Палати представників вніс проєкт для запобігання зупинці роботи уряду, так званому "шатдауну", без допомоги Україні та Ізраїлю.

Головний дипломат ЄС припустив, що надалі допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.