У Німеччині побільшало прибічників передачі Україні Taurus, але більшість все одно проти

У Німеччині зросла кількість тих громадян, які підтримують надання Україні німецьких крилатих ракет Taurus.

Про це свідчать результати опитування RTL/ntv, повідомляє "Європейська правда".

Місяцями точиться дискусія про те, чи варто Німеччині постачати Україні крилаті ракети Taurus з дальністю в кілька сотень кілометрів.

У квітні 37% громадян Німеччини (порівняно з 28% в березні та 35% в лютому) виступають за таку доставку.

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Більшість у 56% (порівняно з 66% в березні та 56% в лютому) продовжує не погоджуватися на постачання Німеччиною Taurus.

Найбільше прихильників постачання ракет серед виборців "Зелених" (63%). Більшість прихильників двох партнерів по коаліції СДПН (52%) і ВДП (63%) відкидають поставку крилатих ракет Taurus, тоді як прихильники опозиційного блоку ХДС/ХСС розділилися в цьому питанні. Прихильники "Альянсу Сари Вагенкнехт" (95%) і "Альтернативи для Німеччини" (87%) все ще категорично відкидають поставку Taurus.

Нагадаємо, після передачі США Києву ракет ATACMS голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца переглянути свою відмову від постачання крилатих ракет Taurus.

Шольц нещодавно підтвердив, що й далі відмовляється постачати крилаті ракети.

За інформацією ЗМІ, у США сподіваються, що рішення про ATACMS для України підштовхне Німеччину до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.