Чехія закупить шість гелікоптерів для боротьби з лісовими пожежами і стане однією з авіабаз Центральної Європи, звідки машини літатимуть на пожежі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Уряд Чехії погодив купівлю гелікоптерів, перші два з них планують придбати протягом двох років.

"До кінця виборчого періоду ми хотіли б мати два гелікоптери – один європейський і один з Чехії. Це інвестиція в безпеку громадян Чеської Республіки", – сказав міністр внутрішніх справ Віт Ракушан після засідання уряду.

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Загалом Чехія закупить шість машин, коли це має статися, не повідомляється. За словами міністра, ідеально було б до 2030 року. Таким чином Чехія стане однією з авіабаз ЄС.

"Мова йде не тільки про пожежогасіння, вертольоти можуть використовуватися для пошуку людей, моніторингу складної дорожньої ситуації та під час прикордонного контролю, якщо його колись буде потрібно запровадити", – додав він.

За словами Ракушана, ситуація стає все більш проблематичною. Він натякнув на потепління, сильну посуху та пов’язані з нею частіші пожежі. Торік у липні пожежа знищила 1600 гектарів землі в Чеській Швейцарії, куди довелося надавати допомогу вертольотам з Польщі, Італії та Словаччини. У Чехії не вистачає гелікоптерів і немає де розміщувати нові.

"Під час нашого головування в ЄС ми запропонували Чехію як місце, де ми розмістимо авіаційну техніку, яка за потреби зможе обслуговувати всю Центральну Європу або допомагати навіть у більш віддалених місцях", – сказав Ракушан.

Закупівля машин оцінюється в 7 мільярдів крон. "Але половину ми забезпечимо з європейських грошей", – додав міністр.

Згідно з нещодавнім дослідженням, Європа є континентом, який нагрівається найшвидше, а її температура зростає приблизно вдвічі вище, ніж у середньому в світі, стверджують дві провідні організації моніторингу клімату.

Нагадаємо, Європейська служба з питань змін клімату Copernicus повідомила, що березень 2024 року глобально став найтеплішим в історії спостережень, і це вже десятий поспіль рекордний місяць. Безпосередньо у Європі березень 2024 року став другим найтеплішим в історії.