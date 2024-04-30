У Грузії вперше за тривалий час призначили постійного голову ЦВК
Парламент Грузії затвердив постійного очільника Центральної виборчої комісії на наступні п'ять років – після змін, які дозволили обирати голову ЦВК простою більшістю і які критикував ЄС.
Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".
Керівником Центральної виборчої комісії Грузії призначили Георгія Каландарішвілі, 85 депутатів проголосували "за", проти – 16.
Окрім партії влади "Грузинська мрія", за призначення голосували представники опозиційної партії "Гірчі". Раніше "Мрія" погодилася підтримати ініціативу "Гірчі" щодо скасування гендерних квот.
Також парламент затвердив кількох членів ЦВК.
Раніше "Грузинська мрія" затвердила зміни до виборчого законодавства, які уможливили затвердження очільника ЦВК у парламенті простою більшістю голосів. Крім того, процес відбору керівника і членів комісії тепер проводить спікер парламенту, а не президент.
До цього для обрання голови ЦВК була необхідна конституційна більшість голосів, що означало необхідність для влади шукати компроміс з опозицією (таку норму погодили у 2020 році під тиском ЄС). Щоправда, ця норма фактично не діяла – керівна партія використовувала шпарину, згідно з якою для обрання тимчасового голови ЦВК достатньо простої більшості – і потім знову і знову переобирала тимчасового голову ЦВК кожні пів року.
Перехід до затвердження голови ЦВК простою більшістю гостро критикували у ЄС як крок, що посилює контроль влади над перебігом виборів.
Як відомо, парламентські вибори у Грузії заплановані на 26 жовтня. Ці вибори вперше відбудуться лише за пропорційною системою, без мажоритарних округів.