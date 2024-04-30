У Грузії вперше за тривалий час призначили постійного голову ЦВК

Парламент Грузії затвердив постійного очільника Центральної виборчої комісії на наступні п'ять років – після змін, які дозволили обирати голову ЦВК простою більшістю і які критикував ЄС.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Керівником Центральної виборчої комісії Грузії призначили Георгія Каландарішвілі, 85 депутатів проголосували "за", проти – 16.

Окрім партії влади "Грузинська мрія", за призначення голосували представники опозиційної партії "Гірчі". Раніше "Мрія" погодилася підтримати ініціативу "Гірчі" щодо скасування гендерних квот.

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Також парламент затвердив кількох членів ЦВК.

Раніше "Грузинська мрія" затвердила зміни до виборчого законодавства, які уможливили затвердження очільника ЦВК у парламенті простою більшістю голосів. Крім того, процес відбору керівника і членів комісії тепер проводить спікер парламенту, а не президент.

До цього для обрання голови ЦВК була необхідна конституційна більшість голосів, що означало необхідність для влади шукати компроміс з опозицією (таку норму погодили у 2020 році під тиском ЄС). Щоправда, ця норма фактично не діяла – керівна партія використовувала шпарину, згідно з якою для обрання тимчасового голови ЦВК достатньо простої більшості – і потім знову і знову переобирала тимчасового голову ЦВК кожні пів року.

Перехід до затвердження голови ЦВК простою більшістю гостро критикували у ЄС як крок, що посилює контроль влади над перебігом виборів.

Як відомо, парламентські вибори у Грузії заплановані на 26 жовтня. Ці вибори вперше відбудуться лише за пропорційною системою, без мажоритарних округів.