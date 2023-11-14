Блинкен и Ермак встретились в Вашингтоне

Госсекретарь США Энтони Блинкен и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провели встречу в Вашингтоне.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказали в коммюнике американской и украинской сторон.

В Госдепе отметили, что Блинкен и Ермак на встрече обсудили ситуацию на фронте и подготовку к зиме, в частности поставки дополнительных средств ПВО и усиление защиты украинской критической инфраструктуры от воздушных атак.

Met with Ukrainian Presidential Office Head @andriyyermak in Washington.



Our commitment to Ukraine is steadfast. We will stand with Ukraine in its current fight and for the future. pic.twitter.com/YPflnI6yUb November 14, 2023

В Офисе президента отметили, что Ермак выразил благодарность Белому дому, обеим палатам Конгресса и всему американскому народу за беспрецедентную помощь и сказал, что помощь США имеет "критическое значение для обеспечения стабильности в нашем государстве и приближения победы".

В украинском коммюнике вспоминают, что Ермак акцентировал на важности скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины, которую союзники подписали как рамочный документ на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Также речь шла об усилении санкционного давления на Россию, выработке механизма использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Вспомнили также ситуацию на Ближнем Востоке.

Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине.

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

На выходных новый спикер Палаты представителей внес проект для предотвращения остановки работы правительства, так называемого "шатдауна", без помощи Украине и Израилю.

Главный дипломат ЕС предположил, что в дальнейшем помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовыми на этом фоне продолжать поддерживать Украину.