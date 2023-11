Блинкен и Ермак встретились в Вашингтоне

Госсекретарь США Энтони Блинкен и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провели встречу в Вашингтоне.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказали в коммюнике американской и украинской сторон.

В Госдепе отметили, что Блинкен и Ермак на встрече обсудили ситуацию на фронте и подготовку к зиме, в частности поставки дополнительных средств ПВО и усиление защиты украинской критической инфраструктуры от воздушных атак.

Met with Ukrainian Presidential Office Head @andriyyermak in Washington.



Our commitment to Ukraine is steadfast. We will stand with Ukraine in its current fight and for the future.