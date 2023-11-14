Столтенберг: Ми не бачимо бажання Путіна вести переговори про прийнятний мир

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що єдиний шлях досягти миру в Україні – це зміцнювати її військові спроможності шляхом надання Києву відповідної допомоги.

Про це він сказав у Брюсселі перед участю в засіданні Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин на рівні міністрів оборони.

За його словами, ймовірність прийнятного переговорного результату про мир зростатиме в міру того, як країни-члени НАТО збільшуватимуть допомогу Україні.

"Поки що ми не бачимо бажання президента РФ Путіна вести переговори про прийнятне для України рішення. Тому єдиний спосіб досягти цього – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – посилити військову спроможність України шляхом надання їй підтримки", – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що справа за Україною – вирішувати, які умови для переговорів є прийнятними та які умови є прийнятними для будь-якої угоди, тоді як відповідальність союзників по НАТО – допомогти Києву захистити себе.

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Росія планує тривалу війну в Україні, і "важливо боротися за міжнародний мир і мир в Європі, тому що якщо ми зупинимо Росію в Україні, то Росія не зможе кинути виклик іншим країнам".

Як відомо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розраховує на досягнення прогресу Збройними силами України у боротьбі проти російських окупантів, але попереджає, що "треба готуватись до довгого шляху".