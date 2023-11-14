Столтенберг: Мы не видим желания Путина вести переговоры о приемлемом мире

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственный путь достичь мира в Украине – это укреплять ее военные возможности путем предоставления Киеву соответствующей помощи.

Об этом он сказал в Брюсселе перед участием в заседании Совета министров ЕС по внешним отношениям на уровне министров обороны.

По его словам, вероятность приемлемого переговорного результата о мире будет расти по мере того, как страны-члены НАТО будут увеличивать помощь Украине.

"Пока мы не видим желания президента РФ Путина вести переговоры о приемлемом для Украины решении. Поэтому единственный способ достичь этого – убедить Путина, что он не победит на поле боя, и единственный способ достичь этого – усилить военную способность Украины путем предоставления ей поддержки", – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что дело за Украиной – решать, какие условия для переговоров приемлемы и какие условия приемлемы для любого соглашения, тогда как ответственность союзников по НАТО – помочь Киеву защитить себя.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия планирует длительную войну в Украине, и "важно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам".

Как известно, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на достижение прогресса Вооруженными силами Украины в борьбе против российских оккупантов, но предупреждает, что "надо готовиться к долгому пути".