Естонія в наступні роки спрямує 30% оборонного бюджету на боєприпаси

Естонія планує у наступні чотири роки інвестувати 30% оборонного бюджету в артилерійські снаряди та вже запропонувала великі контракти п’яти європейським виробникам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур у спілкуванні з пресою перед зустріччю з європейськими колегами у Брюсселі.

Певкур зазначив, що країнам ЄС потрібні "серйозні рішення" у питаннях посилення своєї обороноздатності, і Естонія вже є прикладом таких рішень.

"У наступні чотири роки ми інвестуємо у боєприпаси 30% нашого оборонного бюджету. Кілька днів тому, у п’ятницю, ми запустили швидку процедуру для закупівлі 155-мм боєприпасів на 280 млн євро. Це сигнал для промисловості. Було багато розмов, що потрібні контракти – ось вони. Ми надіслали закупівельні пропозиції п’яти європейським компаніям", – зазначив міністр оборони.

Певкур припустив, що наразі це найбільший подібний контракт у Європі.

"Нам усім потрібно виробляти більше. За нашими оцінками, нам треба близько 3 млн снарядів на рік. Зараз ми (у ЄС. – Ред.) виробляємо менше мільйона… Цього недостатньо, і це стосується всього ОПК і різних видів зброї", – додав він.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю розповів, що міністри на ній з'ясують, на якому етапі перебуває Євросоюз зі своїми планами надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів.

Він припустив, що рішенням може бути переспрямувати для України продукцію, яка зараз продається у треті країни, але для цього така пропозиція бути привабливою для європейського оборонпрому.

Нагадаємо, очільник МЗС України заявив, що ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.