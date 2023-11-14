Эстония в последующие годы направит 30% оборонного бюджета на боеприпасы

Эстония планирует в следующие четыре года инвестировать 30% оборонного бюджета в артиллерийские снаряды и уже предложила крупные контракты пяти европейским производителям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр обороны Ханно Певкур в общении с прессой перед встречей с европейскими коллегами в Брюсселе.

Певкур отметил, что странам ЕС нужны "серьезные решения" в вопросах усиления своей обороноспособности, и Эстония уже является примером таких решений.

"В следующие четыре года мы инвестируем в боеприпасы 30% нашего оборонного бюджета. Несколько дней назад, в пятницу, мы запустили быструю процедуру для закупки 155-мм боеприпасов на 280 млн евро. Это сигнал для промышленности. Было много разговоров, что нужны контракты – вот они. Мы направили закупочные предложения пяти европейским компаниям", – отметил министр обороны.

Певкур предположил, что сейчас это самый большой подобный контракт в Европе.

"Нам всем нужно производить больше. По нашим оценкам, нам надо около 3 млн снарядов в год. Сейчас мы (в ЕС. – Ред.) производим менее миллиона... Этого недостаточно, и это касается всего ОПК и различных видов оружия", – добавил он.

Главный дипломат ЕС перед встречей рассказал, что министры на ней выяснят, на каком этапе находится Евросоюз со своими планами предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов.

Он предположил, что решением может быть перенаправить для Украины продукцию, которая сейчас продается в третьи страны, но для этого такое предложение должно быть привлекательным для европейского оборонпрома.

Напомним, глава МИД Украины заявил, что ЕС не успевает выполнить свой план по поставке 1 млн артснарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.