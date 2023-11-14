У парламенті Туреччини в четвер обговорять членство Швеції в НАТО

Комітет у закордонних справах турецького парламенту в четвер обговорить законопроєкт про схвалення членства Швеції в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційний порядок денний комітету.

Законопроєкт має схвалити парламентський комітет у закордонних справах перед голосуванням в парламенті, після чого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має підписати його як закон.

Раніше Ердоган заявив, що намагатиметься максимально сприяти ратифікації, наголосивши, що Анкара очікує від Швеції більшого в боротьбі з курдськими бойовиками.

Перед цим державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів зі своїм турецьким колегою заявив, що переконаний у прогресі щодо схвалення вступу Швеції в Північноатлантичний альянс.

Як відомо, Ердоган минулого місяця після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

Голова парламентського комітету Туреччини у закордонних справах Фуат Октай нещодавно заявив, що Анкара не поспішатиме схвалювати членство Швеції в НАТО. Водночас Ердоган пообіцяв сприяти схваленню заявки, "доки наші партнери ставляться до нас позитивно".

Окрім Туреччини, шведську заявку на вступ в НАТО не схвалила також Угорщина.