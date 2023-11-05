Ердоган обіцяє "сприяти" ратифікації вступу Швеції в НАТО у парламенті

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що намагатиметься пришвидшити парламентські процедури щодо ратифікації вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Про це він сказав журналістам у літаку під час повернення з Казахстану, пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Говорячи про вступ Швеції в НАТО, Ердоган відзначив, що країна виконала обіцянку й дозволила експорт зброї до Туреччини, але заявив про "відсутність заходів", пов’язаних із діяльністю Робітничої партії Курдистану, яку Анкара називає терористичною.

Водночас, додав турецький лідер, він передав питання про членство Швеції на розгляд парламенту – Великих національних зборів, за що йому подякував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Ердоган допустив, що парламент зараз віддасть пріоритет запланованим переговорам про державний бюджет Туреччини на 2024 рік, тому схвалення членства Швеції в НАТО може бути не швидким.

"Але ми намагатимемося максимально сприяти роботі (над ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО. – Ред.). Ми намагатимемося демонструвати позитивні зусилля, наскільки це можливо на даному етапі, доки наші партнери ставляться до нас позитивно", – додав він.

Як відомо, Ердоган минулого місяця після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

Але голова парламентського комітету Туреччини у закордонних справах Фуат Октай днями заявив, що Анкара не поспішатиме схвалювати членство Швеції в НАТО.

Окрім Туреччини, шведську заявку на вступ в НАТО не схвалила також Угорщина.