Bloomberg: Столтенберг закликав схвалити членство Швеції в НАТО до кінця листопада

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника шведського уряду.

За даними агентства, близько тижня тому Столтенберг надіслав листа всім країнам-членам НАТО, в якому йдеться про те, що Швеція має стати членом Альянсу не пізніше зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, запланованої на 28-29 листопада.

Шведська міністерка у справах ЄС Джессіка Росволл у вівторок заявила, що планує обговорити зі своїм угорським колегою питання вступу до НАТО.

"Ми також очікуємо на швидке рішення Угорщини і хочемо стати членами НАТО якомога швидше", – сказала вона в Люксембурзі.

Туреччина разом з Угорщиною – останні члени НАТО, які досі не схвалили шведську заявку на вступ в Альянс.

Нагадаємо, напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Після цього одна з опозиційних партій у парламенті Угорщини – соціалісти MSZP – ініціювали скликання позачергового засідання, щоб затвердити вступ Швеції у НАТО якнайшвидше, до того, як це зробить Туреччина.

Генсек НАТО закликав турецький парламент якнайшвидше ратифікувати членство Швеції.