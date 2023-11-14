ЄС виділяє додаткові 110 млн євро гуманітарної допомоги для українців

Євросоюз виділяє 110 млн євро гуманітарної допомоги, з яких 100 млн євро підуть на мешканців України, а 10 млн євро – на підтримку українських біженців та громад, які приймають їх у Молдові.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Єврокомісія.

Як йдеться у повідомленні, нове фінансування має допомогти гуманітарним партнерам ЄС надавати основні послуги, такі як грошова допомога, їжа, вода, притулок, охорона здоров'я, психосоціальна підтримка та захист.

Євросоюз також доставить в Україну 84 електрогенератори зі своїх стратегічних резервів після минулорічних цілеспрямованих атак Росії на її енергетичну інфраструктуру.

Крім того, ЄС координує пожертви приватного сектору для доставки в Україну критично важливого енергетичного обладнання, зазначає Єврокомісія.

Загальний обсяг гуманітарної допомоги Євросоюзу у відповідь на війну РФ проти України сягнув 843 млн євро.

Раніше уряд Норвегії виділив ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України через норвезькі профільні організації.

Перед цим понад 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні виділив Тайвань.