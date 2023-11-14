ЕС выделяет дополнительные 110 млн евро гуманитарной помощи для украинцев

Евросоюз выделяет 110 млн евро гуманитарной помощи, из которых 100 млн евро пойдут на жителей Украины, а 10 млн евро – на поддержку украинских беженцев и общин, которые принимают их в Молдове.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Еврокомиссия.

Как говорится в сообщении, новое финансирование должно помочь гуманитарным партнерам ЕС предоставлять основные услуги, такие как денежная помощь, еда, вода, убежище, здравоохранение, психосоциальная поддержка и защита.

Евросоюз также доставит в Украину 84 электрогенератора из своих стратегических резервов после прошлогодних целенаправленных атак России на ее энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, ЕС координирует пожертвования частного сектора для доставки в Украину критически важного энергетического оборудования, отмечает Еврокомиссия.

Общий объем гуманитарной помощи Евросоюза в ответ на войну РФ против Украины достиг 843 млн евро.

Ранее правительство Норвегии выделило еще 84 млн евро на гуманитарную поддержку Украины через норвежские профильные организации.

Перед этим более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине выделил Тайвань.