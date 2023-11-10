Чехія і Тайвань домовилися про співпрацю у відновленні України

Уряди Чехії та Тайваню у п’ятницю, 10 листопада, підписали угоду про спільну роботу з відновлення України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Підписана угода передбачає спільну роботу над відновленням водних та енергетичних систем України.

Документ був підписаний у Тайбеї де-факто послами обох країн.

Уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечни сказав, що його країна має "дуже тісний зв'язок з Тайванем".

Тайвань не має офіційних дипломатичних зв'язків з жодною європейською країною, окрім Ватикану.

Але країни Центральної та Східної Європи були зацікавлені в тому, щоб продемонструвати підтримку Тайваню, особливо після нападу Росії на Україну, ігноруючи гнів Китаю з приводу таких контактів і зменшуючи міжнародну дипломатичну ізоляцію Тайваню.

Тайвань виділив понад 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні і приєднався до санкцій Заходу проти Росії.

Нагадаємо, цього року чеське оборонне підприємство VOP CZ і "Українські оборонні технології" (колишній "Укроборонпром") домовились про спільний ремонт танків Т-64, які використовують українські сили.

А у вересні Чехія домовилася з Данією та Нідерландами про постачання чеської військової допомоги в Україну за їхньої фінансової підтримки.