Глава Сейму Польщі про спроби Моравецького зібрати більшість: Запасаюсь попкорном

Новий маршалок (спікер) Сейму Польщі Шимон Головня прокоментував наміри представника партії влади "Право і справедливість" Матеуша Моравецького сформувати більшість для затвердження свого уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Головні наводить Onet.

"Я з нетерпінням чекаю, купую попкорн, це буде найвидовищніше створення більшості, з якої вийде меншість", – сказав він.

Головня назвав спроби "ПіС" зібрати більшість "замилюванням очей".

"Якщо "ПіС" це подобається, то вперед, але конституційні терміни невблаганні…Через кільканадцять днів це має закінчитися", – додав він.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда офіційно доручив Моравецькому, який за попереднього скликання Сейму був прем’єром, сформувати новий уряд.

Нині у Польщі склалась унікальна ситуація, коли президент делегує формування уряду партії "Право і справедливість", що має майже нульові шанси отримати вотум довіри у Сеймі. Усі спроби "ПіС" знайти собі партнерів по коаліції закінчилися фіаско.

Натомість опозиційні партії, навіть не чекаючи початку роботи Сейму, оголосили про створення коаліції, представивши її програму. До того ж більшість поляків вважають представника опозиції Дональда Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС.