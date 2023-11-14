Глава Сейма Польши о попытках Моравецкого собрать большинство: Запасаюсь попкорном

Новый маршалок (спикер) Сейма Польши Шимон Головня прокомментировал намерения представителя партии власти "Право и справедливость" Матеуша Моравецкого сформировать большинство для утверждения своего правительства.

Как сообщает "Европейская правда", слова Головни приводит Onet.

"Я с нетерпением жду, покупаю попкорн, это будет самое зрелищное создание большинства, из которого выйдет меньшинство", – сказал он.

Головня назвал попытки "ПиС" собрать большинство "замыливанием глаз".

"Если "ПиС" это нравится, то вперед, но конституционные сроки неумолимы... Через пару недель это должно закончиться", – добавил он.

Накануне президент Польши Анджей Дуда официально поручил Моравецкому, который при предыдущем созыве Сейма был премьером, сформировать новое правительство.

Сейчас в Польше сложилась уникальная ситуация, когда президент делегирует формирование правительства партии "Право и справедливость", которая имеет почти нулевые шансы получить вотум доверия в Сейме. Все попытки "ПиС" найти себе партнеров по коалиции закончились фиаско.

Оппозиционные партии, даже не дожидаясь начала работы Сейма, объявили о создании коалиции, представив ее программу. К тому же, большинство поляков считают представителя оппозиции Дональда Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.