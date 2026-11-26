26 листопада лідери держав ЄС зібралися у Брюсселі на дводенний спеціальний саміт Європейської ради. Обговорюватимуть наступний бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки та фінансування України у 2027-му й надалі.

Про те, що являє собою довгостроковий бюджет Євросоюзу, щодо чого сперечаються його держави-члени та яке місце у цих переговорах посідає Україна – в статті кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі Тетяни Висоцької Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України. Далі – стислий її виклад.

Багаторічна фінансова рамка (Multiannual Financial Framework, MFF), яку зазвичай називають довгостроковим бюджетом ЄС, встановлює граничні обсяги видатків Євросоюзу на сім років. У межах цих лімітів ухвалюють річні бюджети. Чинна фінансова рамка охоплює 2021-2027 роки, наступна – 2028-2034 роки.

З бюджету ЄС фінансують спільні європейські політики: сільське господарство, розвиток регіонів та інфраструктури, наукові дослідження (Horizon Europe), студентські обміни (Erasmus+), охорону кордонів та допомогу третім країнам.

Основне джерело наповнення бюджету ЄС – національні внески.

Традиційно під час бюджетних переговорів у ЄС стикаються інтереси двох груп держав: тих, які сплачують до спільного бюджету більше грошей, ніж отримують з нього – і тих, які навпаки отримують від ЄС більше коштів, ніж сплачують.

Так, за розрахунками Інституту німецької економіки, у 2025 році Німеччина сплатила до спільного бюджету ЄС на 14,9 млрд євро більше, ніж отримала з нього, Франція – на 5,4 млрд, Італія – на 3,3 млрд євро. А от Польща, навпаки, отримала з бюджету ЄС на 6,7 млрд євро більше свого внеску, Румунія – на 5,9 млрд, Угорщина – на 2,1 млрд євро.

Так звані "ощадливі держави" (Frugals) наполягають на обмеженні видатків та зростання внесків. У вересні Німеччина, Нідерланди, Австрія, Данія, Швеція та Фінляндія закликали скоротити видатки ЄС на кілька сотень мільярдів євро.

Як стало відомо "Європейській правді", нині у зустрічах цієї групи бере участь ще й Бельгія як своєрідний асоційований член.

Натомість "друзі політики згуртованості" (Friends of Cohesion) захищають фінансування регіонального розвитку та агросектору. На початку жовтня 17 держав, серед яких Італія, Іспанія та Польща, виступили проти скорочення бюджету за цими напрямками. Попередня компромісна пропозиція Ірландії, що головує у Раді ЄС, не задовольнила держави-члени.

І все це – на тлі потреби збільшити видатки на оборону та конкурентоспроможність.

Одним із найбільш конфліктних питань бюджетних переговорів є майбутнє Спільної сільськогосподарської політики ЄС (Common Agricultural Policy, CAP), на яку традиційно припадає близько третини видатків європейського бюджету.

21 листопада президент Європейської ради Антоніу Кошта запропонував скоротити запропонований Єврокомісією бюджет ЄС на 204 млрд євро (близько 10%).

Для України важливо, що, попри скорочення запропонованого бюджету Євросоюзу, Кошта не запропонував зменшити окремий фінансовий резерв для України (Ukraine Reserve) – 100 млрд євро.

Втім, за даними джерел "Європейської правди" біля половини від 100 млрд можуть направити не на нову підтримку українського бюджету та війська, а на обслуговування кредитів, які Євросоюз надає Україні. Саме навколо цього питання будуть ламатися списи протягом наступних двох днів. У новій пропозиції Кошти з'явилося положення, яке може дозволити уникнути витрати цих коштів на відсотки.

Також Єврокомісія, нагадаємо, вже у 2027 році пропонує виділити Україні додатковий кредит на 45 млрд євро понад узгоджених раніше 90 млрд. Це рішення необхідно затвердити на рівні лідерів ЄС, і про це теж сперечатимуться на саміті.

Не слід очікувати, що лідери держав ЄС про щось домовляться на саміті. Один із дипломатів повідомив "Європейській правді", що цей саміт – для того, щоб продемонструвати розбіжності.

Докладніше – в матеріалі Тетяни Висоцької Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України.