Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг Україну від "географічного" розширення конфлікту з Росією на тлі нещодавніх українських атак на російські кораблі в Середземному та Балтійському морях.

Заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Вадефуль назвав право України на самооборону "беззаперечним", а також додав, що німецька сторона підтримує Україну.

"Але я б настійно застеріг від того, щоб дозволити цьому конфлікту поширюватися географічно", – заявив Вадефуль журналістам у Берліні в кулуарах зустрічі зі своїм румунським колегою Даном Нікулеску.

У неділю Україна за допомогою морських дронів атакувала кілька російських кораблів у Середземному морі біля берегів Лівії, зокрема російський корвет та вантажне судно.

У інтерв’ю агентству Bloomberg президент Володимир Зеленський також повідомив, що Україна здійснила атаку дронами на російське вантажне судно Sparta II біля берегів Фінляндії у Балтійському морі.

Незважаючи на свою критику, Вадефуль неодноразово підтверджував підтримку України з боку Німеччини.

"Росія атакує Україну, а Україна захищається. І доки вона спрямована на військові цілі, це є законним", – сказав він.

Міністр додав, що не має сумнівів у тому, що саме це робить Україна, зокрема у Балтійському морі.

"Але я не можу підтримувати ескалацію конфлікту. Ми мусимо стримати цей конфлікт. Ми мусимо уникнути будь-якої ескалації. Ми також маємо запобігти будь-якій загрозі для судноплавства та довкілля в регіоні Балтійського моря. І саме тому ми зараз ведемо дуже тісні обговорення з цього приводу", – вказав глава МЗС Німеччини.

У вівторок міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у розмові з українським візаві Андрієм Сибігою висловив йому занепокоєння через атаку України на лівійський порт Бенгазі, де перебували російські кораблі.

Застереження Італії стосуються атаки українських дронів біля лівійського порту Бенгазі, де було затоплено російський корвет "Меркурій" із вертольотом Ка-27 на борту та уражено суховантаж MV ANGARA, яким Росія перевозила зброю.

Тим часом міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що Україна, атакувавши два російські кораблі в лівійських водах, реалізувала своє "абсолютне право на самооборону".