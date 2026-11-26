Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи українські удари по російських кораблях в лівійському порту Бенгазі, застерегла від поширення війни на Середземне море.

Як пише "Європейська правда", про це Мелоні сказала в кулуарах саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє La Repubblica.

Очільниця італійського уряду висловила стурбованість щодо ознак того, що війна між Росією та Україною може поширитися на Середземне море після того, як у минулого тижня Україна потопила російське військове судно в лівійських водах.

"Війна не повинна і не може поширитися на Середземне море", – наголосила Мелоні.

Вона заявила, що Італія чітко висловлюватиме цю позицію у діалозі з українською стороною.

"Я вважаю, що з цього приводу ми маємо бути дуже чіткими з нашими українськими друзями, а також маємо бути чіткими з нашими партнерами. Я вважаю, що ми також маємо докласти всіх зусиль, щоб і надалі допомагати Україні захищатися", – заявила прем’єр-міністерка.



На запитання про можливий зв’язок між допомогою Києву від Італії та інцидентом у Лівії вона відповіла: "Я б не пов’язувала питання ресурсів для України з тими атаками".

"Ми також маємо захищати безпеку наших кордонів і наших громадян. Тому в цьому питанні я була і маю намір і надалі бути дуже чіткою у відносинах із президентом Зеленським", – додала Мелоні.

Раніше правопопулістська партія "Ліга", яка входить до чинної керівної коаліції в уряді Мелоні, заявила, що проведення Україною операцій в Лівії без консультацій із західними союзниками, зокрема з Італією, є неприйнятним.

У вівторок міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у розмові з українським візаві Андрієм Сибігою висловив йому занепокоєння через атаку України на лівійський порт Бенгазі, де перебували російські кораблі.

Застереження Італії стосуються атаки українських дронів біля лівійського порту Бенгазі, де було затоплено російський корвет "Меркурій" із вертольотом Ка-27 на борту та уражено суховантаж MV ANGARA, яким Росія перевозила зброю.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що Україна, атакувавши два російські кораблі в лівійських водах, реалізувала своє "абсолютне право на самооборону".